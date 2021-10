Elezioni Bologna: i nomi della Giunta di Matteo Lepore

La prima giunta Lepore ha i suoi nomi. Da Palazzo Malvezzi, sede della città metropolitana, il neo sindaco ha oggi annunciato i componenti della nuova Giunta. Sono 10 gli assessori in tutto, la metà sono donne come nei pronostici della vigilia. Alcune deleghe sono state affidate in un nuovo assetto, in 'tandem' con la giunta metropolitana. Il colpo d'occhio restituisce una grossa novità. Ufficialmente, non esiste più l'assessorato alla sicurezza, anche se tutto il lavoro sarà in capo al gabinetto del sindaco.

Si tratta di Emily Clancy vicesindaca con delega alla casa e all'"economia della notte", diritti Lgbt. Valentina Orioli cambia e va alla mobilità e alle infrastrutture: suo sarà il dossier Passante. Per il resto Raffaele Laudani (ex fondazione innovazione urbana) assessore all'urbanistica, Annalisa Boni assessora ai fondi europei ambiente e Pnrr.

Promossi due presidenti si quartiere. Il primo è l'ex Navile Daniele Ara, fedelissimo di Lepore, da oggi assessore alla scuola con delega all'agricoltura e alle risorse idriche.

Simone Borsari assessore ai lavori pubblici e alla pulizia.

Luca Rizzo Nervo, attualmente in parlamento, è stato nominato assessore al welfare, fragilità e nuove cittadinanze. "Incarico non oneroso per l'amministrazione comunale" ha ribadito Lepore.

Il 5 Stelle Max Bugani assessore ai rapporti con il consiglio comunale, demografia, agenda digitale e uso civico dei dati.

Matteo Lepore terrà temporaneamente per se la delega alla sanità e la cultura.

Assessora al commercio è Luisa Guidone, già presidente dello scorso consiglio comunale

Roberta Li Calzi è assessora allo sport e al bilancio.

Sempre fuori dalla Giunta ma con una funzione di supporto ci sono anche le deleghe di consulenti e consiglieri delegati in Giunta. i Consiglieri speciali, figure di elevata competenza, supporteranno il sindaco su progetti di rilevanza strategica, saranno a titolo gratuito. Questa nuova formula di compresenza di ruoli tra città metropolitana e comune è resa possibile dalla recente normativa in materia.

Niente assessorato alla sicurezza: gestirà il cabinetto del sindaco

Già capo di gabinetto, Matilde Madrid si occuperà del dossier sicurezza. niente assessorato quindi, un segno di discontinuità molto forte. Inveitabile pensare alla differenza di vedute con l'ultimo titolare Alberto Aitini, e in generale il peso specifico che l'assessorato -considerato, con le dovute proporzioni, una sorta di equivalente del ministero degli Interni in ambito locale- ha sempre rappresentato a Bologna, dai tempi di Guazzaloca.

L'omologo di Madrid in Città metropolitana sarà, come già annunciato, Sergio Lo Giudice. Nome escluso dalla Giunta, ma ricompreso in un incarico di consigliere delegato al turismo è Mattia Santori, tra i più votati in assoluto alle amministrative. Per lui c'è turismo e grandi eventi sportivi.

Uno sguardo al tessuto economico metropolitano lo darà Rosa Grimaldi, delegata in giunta anche a Impatto tecnopolo

Consiglieri metropolitani delegati invece sono Davide Celli per Diritti e Benessere animali, Erika Capasso all' Immaginazione civica, Cristina Ceretti alla disabilità e alla famiglia ed Elena Di Gioia al sistema teatrale.

La giunta si riunirà nella sede della Città metropolitana

Un dettaglio di una certa rilevanza è la modalità di riunione della Giunta comunale di Bologna. Non sarà a Palazzo D'Accursio, bensì nella sede della fu provincia, ora Città metropolitana. Sicuramente una apertura della città agli interessi dei comuni periferici, a partire da quelli della cintura attorno al Capoluogo.