L'ex premier Giuseppe Conte appoggia Matteo Lepore

Una lettera firmata Giuseppe Conte che ha come tema le prossime elezioni amministrative di Bologna. L'ha pubblicata Il Resto del Carlino: l'ex premier pentastellato annuncia l'appoggio al candidato Matteo Lepore. Subito le reazioni. Cosa dice Conte? “Il Movimento 5 Stelle sta vivendo un importante processo di rilancio e di rinnovamento, che io ho l'onore di guidare. Ma questo non ci ha impedito di lavorare sino a oggi con impegno e passione per arrivare preparati a questo appuntamento elettorale. L'entusiasmo e l'energia che animano questa fase di rilancio ci hanno guidato anche nel percorso che ci ha portato alla costruzione a Bologna di un progetto per un campo largo insieme alle forze progressiste, sulla base di un modello che stiamo sperimentando anche in altre città che andranno al voto, come Napoli, o nelle regionali in Calabria".

Il passaggio successivo è conseguente: "Sono fortemente convinto che a Bologna ci siano le condizioni migliori per sviluppare questo laboratorio politico basato sul dialogo e la collaborazione fra M5S, PD, la lista Coraggiosa e le altre civiche che hanno aderito a questo progetto. Il terreno è fertile e i tempi sono maturi. Il raggiungimento di questo obiettivo, la realizzazione di questo progetto devono essere garantiti da un candidato credibile, che sposi questo percorso con convinzione, passione, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini bolognesi" prosegue la lettera di Conte pubblicata sul Carlino.

"Questo candidato è Matteo Lepore del Partito democratico, che il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente. Oggi l'errore da non fare è indebolire questo percorso fra PD e M5S bolognesi, che grazie agli esponenti locali si presenta già in uno stato avanzato. Lo dico anche a chi oggi nutre perplessità su questo percorso: è stato fatto un grande lavoro di avvicinamento e di confronto su importanti temi che hanno posto le basi per una solida coalizione" chiude l'ex premier.

Cangini: "Conte pro Lepore all’insegna della conservazione"

"Con una lettera al Resto del Carlino, Giuseppe Conte ufficializza il sostegno di quel che resta del M5s al candidato sindaco di Bologna più di sinistra del Pd: l’assessore uscente Matteo Lepore. Il camaleontico Conte parla di “campo largo” e di “riformismo”, ma tradisce una visione ristretta, settaria e decisamente conservatrice. Tirare a campare in piena continuità con il passato: è questa, dunque, la soluzione politica che la coppia Letta-Conte offre ai cittadini bolognesi". Lo ha scritto sui social il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.