Elezioni, Paragone: "Green pass vigliaccata del governo per arrivare al vaccino di stato"|VIDEO

Contrario al green pass e all'obbligo vaccinale: "Una vigliaccata del governo Draghi per arrivare al vaccino di stato". Lo ha detto ai cronisti Gianluigi Paragone di Italexit, oggi a Bologna nella sede elettorale di Bfc - Bologna Forum Civico - , in via D'Azeglio, per sostenere la candidatura a sindaco di Stefano Sermenghi.

Lo stesso Sermenghi, sabato 4 settembre è stato visto alla protesta dei "no Green pass" in centro: "Il sindaco è il sindaco di tutti, sabato pomeriggio sono andato ad ascoltare le famiglie preoccupate per quello che sta succedendo" conferma il candidato.