Ipotesi lista Conti alle amministrative di Bologna. Bonaccini: "Buona notizia. Ulteriori opportunità di consenso"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi in visita al Tecnopolo di Bologna insieme alla ministra Mariastella Gelmini, ha commentato l'ipotesi che alle prossime elezioni amministrative spunti anche la lista di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro ed ex competitor di Matteo Lepore alle primarie dello scorso mese: "Nell'ottica di un centrosinistra ampio e unito questa è una buona notizia. Dopo le primarie si fa squadra". Nessuna previsione più specifica però: "Non sono il mago Otelma" chiude la questione il governatore che però fa un paragone con la propria elezione in termini di larghe alleanze.