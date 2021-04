Isabella Conti candidata sindaca a Bologna? "Sento il bisogno di spiegare le mie scelte e le mie decisioni"

"Ho riflettuto e lavorato. Ho ascoltato e letto ogni osservazione, ogni critica, ogni incoraggiamento. Ho molte cose da dire". E le dirà oggi, alle 18.30, in diretta Facebook, la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, quando scioglierà la riserva sulla sua corsa (o meno) a sindaca di Bologna.

"Con immenso rispetto e non poco travaglio, sento il bisogno di spiegare le mie scelte e le mie decisioni nel modo più comprensibile e chiaro possibile, in questi tempi così difficili e sofferti per le nostre città", scrive Conti sul suo profilo "ho pensato di farlo di persona: non potendo stringere le mani e guardare negli occhi tutti coloro che, in qualche modo, desiderano conoscere le mie intenzioni, lo farò qui, su questa pagina". Nel frattempo, con una foto sui profili Facebbok si schiera per l'approvazione della legge Zan, contro l'omotransfobia.

Mentre Conti rivendica la sua autonomia e potrebbe correre senza simboli di partito, il "cerino" rimarrebbe in mano al PD bolognese che, secondo "tradizione", dovrebbe fare le primarie o blindare la candidatura dell'assessore alla cultura, Matteo Lepore. Forse si attende un segnale dal Nazareno.

"Non sono io che decido il candidato sindaco di Bologna o di Torino - aveva detto il segretario PD, Enrico Letta - nella gran parte di questi posti (città in cui si vota) faranno le primarie, vuol dire che voteranno i cittadini. Penso le primarie siano importanti perchè la gente deve scegliere" i candidati. Le primarie sono un metodo, aggiunge poi il segretario, "legittima un candidato, lo rende molto piu' forte".

Intanto nel centrosinistra a Bologna circola il sondaggio che conferma l'eventuale successo di Matteo Lepore al primo turno contro la coalizione di centrodestra. La ricerca è stata commissionata alla società Quorum dall'associazione 'Una città con te', vicina all'assessore e candidato sindaco. La rilevazione testa Lepore contro tutti i possibili candidati del centrodestra, ma è stata realizzata nei giorni (tra l'1 e il 2 aprile) in cui Isabella Conti non era ancora in campo“

E il candidato Aitini? Sembrerebbe ancora in corsa: "Mentre Lepore è sostenuto dai poteri forti io sono supportato da persone che silenziosamente mi danno una mano", aveva detto qualche settimana fa, ma, si sa, in politica le cose possono cambiare ogni giorno.