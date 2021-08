Elezioni, Isabella Conti presenta la lista "al servizio del centrosinistra. Simbolo arcobaleno, come la nostra città"|VIDEO

36 candidati provenienti da realtà diverse: la sindaca di San Lazzaro riparte dalla sede di via San Vitale con "Anche tu Conti"

36 candidati provenienti da realtà diverse, volontariato, sport, disagio giovanile, scuola e università, e poi un artigianato, due avvocati, uno scrittore irlandese, un vigile del fuoco, un esperto di economia circolare, un'infermiera con la passione per la storia bolognese: Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, riparte da via San Vitale 7/B, quella che fu sede della campagna per le primarie del centrosinistra, poi vinte da Matteo Lepore.

"Diventerà un presidio per la nostra lista, 'Anche tu Conti', al servizio del centrosinistra" ha detto Conti "il simbolo è un arcobaleno, un messaggio simbolico, perché così e la nostra città".

Non tutti gli esponenti erano presenti questa mattina alla conferenza stampa indetta davanti alla sede di via San Vitale, ma arriva la conferma che sarà la dem Maria Caterina Manca, presidente della commissione Sanità a Palazzo d’Accursio, a guidare la lista.

Tra i sostenitori della sindaca di San Lazzaro alle primarie, si sfila l'assessore Marco Lombardo, che su Facebook annuncia la decisione di non candidarsi per il Consiglio comunale: "Credo che la scelta di candidarsi o meno sia personale, non mi permetto di avanzare retroscena o letture diverse da quelle che lui ha scelto di dare"

Non si conoscono invece le intenzioni dell'altro assessore e sostenitore di Conti, Alberto Aitini: "Il mio auspicio è che ciascuna persona che mi ha sostenuta trovi la sua collocazione dove sente maggiore senso di appartenenza", ha detto Conti "quindi auspico che da un punto di vista anche politico ci sia la possibilità di una vera armonizzazione delle istanze del centrosinistra, che sono prioritarie".