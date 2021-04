Elezioni comunali, Lega: "Con la chiusura del centro storico, Merola impedisce raccolta firme per le liste"

“Revocare subito il divieto di accesso e stazionamento nel centro storico di Bologna. L’ordinanza di Merola è in netto contrasto con la legge elettorale vigente". Lo scrivono in una nota i deputati della Lega Gianni Tonelli e Carlo Piastra, in vista della presentazione delle liste per le elezioni comunali in città.

"Di fatto - sottolineano - il sindaco sta impedendo la raccolta legale delle firme per la presentazione delle liste. Una lesione gravissima delle prerogative non solo di tutte le forze politiche, ma più in generale dei diritti politici dei cittadini costituzionalmente garantiti. Abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sollecitare provvedimenti urgenti. Lamorgese intervenga subito. Merola non è al di sopra della legge”.

"Il problema per Bologna, come noto - aggiunge Michele Facci, referente Lega Salvini Premier di Bologna - nasce dal fatto che già dal mese di aprile 2021 è possibile svolgere* le attività connesse alla presentazione delle liste elettorali, prima tra tutte quella della raccolta delle firme per la presentazione delle candidature, mentre il divieto contenuto nell’ordinanza 12 novembre 2020 del Sindaco di Bologna impedisce del tutto manifestazioni, iniziative ed eventi nel centro città ostacolando “la facoltà di esercitare i diritti politici costituzionalmente garantiti, che in questo caso coincidono con il diritto di compiere tutte le iniziative finalizzate alla partecipazione alla prossima consultazione elettorale, anche all’interno del centro storico, in cui sono residenti oltre 50.000 bolognesi” si legge nel testo del documento depositato.

?Il sindaco Virginio Merola a novembre del 2020, con un'ordinanza, aveva vietato l’utilizzo delle piazze e delle strade del centro storico per ogni tipo di manifestazione "a tutela della salute pubblica con l’obiettivo di evitare assembramenti".