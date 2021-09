Confronto "verde" tra i candidati sindaci: Legambiente chiede risposte su 17 punti chiave

Un incontro aperto organizzato dall'associazione ambientalista per mettere a confronto idee e progettualità. Passante bocciato da tutti, mentre Clancy chiarisce: "L'opera c'è già. A questo punto si intervenga per ridurne l'impatto"

L'invito di Legambiente a un confronto pubblico fra i candidati sindaco per parlare di temi legati alla mobilità e in generale del futuro della città è stato accolto da Marta Collot (Potere al Popolo), Dora Palumbo (Sinistra Unita), Emily Clancy al posto di Matteo Lepore (Bologna progressista democratica), Stefano Sermenghi (Bologna Forum Civico) e Fabio Battistini (Bologna ci piace), che hanno discusso sulla svolta ecologica e sulle scelte di politica ambientale per il prossimo mandato. Un mandato "tutt'altro che ordinario" (su questo sono tutti d'accordo) che dovrà affrontare sia la crisi pandemica che quella ambientale. Neanche a dirlo, il pomo della discordia è il passante.

I temi del dibattito: dal completamento del SFM al biglietto a prezzo unico

Di cosa si è parlato ieri sera al confronto pubblico condotto da Claudio Delucca (Legambiente)? Il dibattito è ruotato intorno a 17 punti: il completamento del SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano) nell'arco di un biennio; il ripristino della linea Budrio-Massa Lombarda e l'estensione delle Bologna-Porretta e Bologna-Portomaggiore; la velocizzazione dei lavori del tram; l'integrazione tra mezzi pubblici su ferro e su gomma; il prezzo unico del biglietto nell'area metropolitana; l'agevolazione di mezzi non di proprietà; l'adeguamento del parco bus; il completamento della rete di piste ciclabili come da Biciplan; inclusione della mobilità scolastica all'interno degli obiettivi del mobility manager; Bologna Città-30 e Città 15 minuti; campagne di sensibilizzazione e definizione di una piattaforma cittadina di consegna dell'ultimo miglio. Last but not least, l'abbandono del progetto del passante di mezzo e monitoraggio delle emissioni.

Le posizioni dei candidati sindaco: il passante che divide

La prima a prendere parola (cronometrata sui tre minuti) è stata Emily Clancy, in sostituzione del candidato Matteo Lepore: "Nel programma del centrosinistra sono già presenti molti di questi punti e per la questione passante, c'è poco da fare visto che il progetto esiste già: possiamo però ridurne l'impatto riducendo notevolmente le emissioni con delle soluzioni integrate. Confermo il completamento del piano Biciplan, un rafforzamento del trasporti pubblico (anche di notte) oltre al progetto dei 6 nuovi parchi e alla rinaturalizzazione dei Prati di Caprara".

E' un sonoro no al passante invece quello di Marta Collot: "Potere al Popolo è assolutamente contrario al passante, senza se e senza ma. Ma siamo contrari anche al tram, che è più utile alla speculazione che alla città. Non è la prima volta che Matteo Lepore non si presenta a un incontro sui temi ambientali: il PD forse ha la coda di paglia" stuzzica la candidata di Pap.

Anche Dora Palumbo di Sinistra Unita ribadisce la sua contrarietà al progetto del passante e alla linea del tram, ma punta il dito anche sul traffico aereo del Marconi: "Oltre all'inquinamento dell'aria c'è anche quello acustico e il nostro aeroporto nel 2019 era il settimo in Italia. L'sfm va ripristinato e lo si deve fare in fretta, mentre le merci vanno mosse su ferro e non su gomma".

"Strano che ci sia un candidato che vuole ampliare il passante e che ci siano forze ambientaliste che lo appoggiano - punzecchia Stefano Sermenghi - pensare di voler stare in maggioranza non condividendo quello che fa non porta da nessuna parte. Avrei voluto chiedere al convitato di pietra, se fosse venuto stasera (il riferimento va a Matteo Lepore, assente), perché in questa città non sono state collegate le periferie. Sono problemi che può risolvere solo un sindaco metropolitano".

Fabio Battistini, che impegnato altrove per la campagna elettorale è arrivato in ritardo e non ha quindi ascoltato gli interventi dei colleghi, cita poi punto per punto i 17 propositi di Legambiente definendosi d'accordo almeno su 14, già presenti nel suo programma elettorale: "La maggior parte dei temi che leggo qui sono già inseriti nel mio programma elettorale e c'è dunque molta compatibilità. Il nodo sta nel passante di mezzo e alla totale incapacità di ripensare a stesso in proiezione futura. Sulle quattro linee del tram ci sono luci ed ombre e spero che non arrivi mai in centro".