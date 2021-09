Elezioni Bologna 2021, faccia a faccia Lepore-Battistini

Confesercenti Bologna organizza un incontro pubblico con i principali candidati sindaco per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Il faccia a faccia si terrà Martedì 21 settembre 2021 Alle ore 16, nel salone delle feste de I portici Hotel, in via Indipendenza 69. A intervenire nel dibattito sarà il presidente dell'associazione di categoria, Massimo Zucchini

Nel corso dell’incontro ai candidati sindaco saranno sottoposte -fa sapere Confesercenti- le questioni con cui oggi si dibattono maggiormente gli operatori del commercio, dei pubblici esercizi e delle società di servizi. "Ecco alcuni esempi. I finanziamenti del Governo, stanziati nel Pnrr, per la sostenibilità ambientale serviranno anche per la riqualificazione del commercio di vicinato?".

Poi: "Il bando per la riassegnazione dei posti al Mercato delle Erbe darà priorità agli operatori locali e magari lì presenti da più anni? E ancora: Lo sconto della Tari sarà prorogato per altri due anni? Quali investimenti per il turismo, la vivibilità e la sicurezza in città? Come sarà rilanciato il commercio di vicinato nei comuni della Città Metropolitana, in pianura come in montagna?".