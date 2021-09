Comunali, Lepore chiude la campagna elettorale in piazza Maggiore | VIDEO

Matteo Lepore chiude la campagna elettorale in piazza Maggiore. Lo annuncia lui stesso parlando con l'agenzia dire: l'appuntamento è per venerdì 1 ottobre alle 19.

"Il nostro impegno è massimo in questo momento, vogliamo incontrare più cittadine e cittadini possibili per raccontare il nostro programma e il nostro impegno per la città più progressista d'Italia", afferma l'aspirante sindaco a margine di una conferenza stampa con i Verdi. "Credo che questa sia una campagna elettorale molto importante perché abbiamo di fronte due idee diverse di città: da un lato - continua Lepore- la città a impatto zero che non vuole un futuro pieno di inquinamento e di cemento per i nostri figli, dall'altro la città a progetto zero, che è quella del centrodestra da cui devo dire che fino ad adesso non visto emergere grandi proposte, se non spostare quello che abbiamo già come ospedali e Università".

Lepore non nasconde l'ottimismo: "Credo che i cittadini sceglieranno la città che vuole salvare il lavoro, la sanità pubblica e combattere finalmente il cambiamento climatico. Per questo motivo è importante venire a votare il 3 e 4 ottobre e in particolare l'1, alle 19, aspettiamo tutti in piazza Maggiore per la conclusione della nostra campagna elettorale".

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco