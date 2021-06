Elezioni 2021, Lepore: "Dote ai 18enni per fare esperienze all’estero", la proposta in chiave bolognese

"Come Comune di Bologna daremo una dote ai 18enni per fare esperienze all’estero di formazione o scambi internazionali con altre città". Lo ha detto l'assessore alla cultura e candidato alle primarie, Matteo Lepore: "Dobbiamo avere fiducia nei nostri ragazzi e ragazze, sostenerli e spenderci per loro".

Lepore dunque riprende la proposta (respinta da Mario Draghi - ndr) del segretario PD, Enrico Letta, che sarà a Bologna il 15 giugno, e la trasforma in chiave locale: "Dal 2022 in avanti" un bonus da 2.000 euro in su "per viaggi all'estero e scambi internazionali" ai circa 3.000 neo-maggiorenni.

"Mi piacerebbe poter dire che sarà la prima città d'Italia ad offrire una dote a questi ragazzi. Attraverso il bilancio del Comune - possono partecipare anche le imprese - credo che Bologna possa dare un segnale. I ragazzi a 18 anni possono uscire di casa e fare una esperienza, ma non tutti se lo possono permettere". Il bonus sarebbe destinato a ragazzi e ragazze che si trovano sotto una certa quota Isee. "Vorrei consegnare questa proposta a Letta come segno di sostegno alla proposta che ha fatto", conclude il candidato sindaco.

(Foto twitter Matteo Lepore)