Elezioni Bologna: chi entra e chi esce dal consiglio comunale, tra conferme e grandi esclusi

La squadra tende verso i dieci assessori, il massimo consentito, ma già il consiglio comunale uscito dalle elezioni comunali di Bologna del 2021, prospetta una giunta Lepore a trazione civile, o comunque meno Pd-centrica rispetto alla precedente.

Tanti infatti i nomi in lizza per un assessorato, così come sono diversi i nomi che potrebbero rimanere fuori dal consiglio comunale, volti storici anche tra le file dell'opposizione.

Matematica dei dati ufficiosi permettendo, il quadro che si delinea è abbastanza chiaro, anche se la nomina della squadra di governo è sempre molto politica. Lepore e il suo entourage però non potranno non tenere conto delle preferenze espresse dagli elettori, per pesare i vari profili da assegnare alle deleghe. Molto dipenderà anche dagli equilibri interni ai partiti: in caso di figure di spicco fuori per un soffio, ai candidati più votati potrebbe essere chiesto di rinunciare al seggio per fare passare avanti il successivo.

Chi entra in consiglio: Santori e Clancy in testa, dentro anche Borsari e Larghetti

Sulla base dei dati del Comune, tra le file della maggioranza sono in 25 ad entrare (oltre al sindaco). Tra questi c'è chi ha preso più di mille voti personali, come Emily Clancy e Mattia Santori, ma anche l'ex presidente di quartiere San Donato-San Vitale Simone Borsari e la presidente della consulta della bici Simona Larghetti. Terzo consigliere per Coalizione civica con l'ingresso di Detjon Begaj, mentre dalla lista Conti entrano anche la riconfermata Maria Caterina Manca e Filippo Diaco (Acli). In lista Lepore dovrebbero entrare Siid Negash e Giacomo Tarsitano. Tornando al pattuglione dem, ce la fanno l'assessore uscente alla mobilità Claudio Mazzanti e l'uscente Roberto Fattori, oltre alla presidente del consiglio uscente Luisa Guidone. Gruppo M5S che da cinque si riduce a un solo eletto, con tutta probabilità Massimo Bugani.

Tra le file dell'opposizione en plein di Fratelli D'Italia, che oltre a confermare Francesco Sassone fa entrare il responsabile provinciale del partito Stefano Cavedagna. Dalla provincia 8dalla città metropolitana in verità) arriva anche Marta Evangelisti, che con Manuela Zuntini e Felice Caracciolo rappresentano la top 5 di preferenze all'interno dei meloniani.

I tre consiglieri in quota Lega potrebbero essere Benedetto Di Matteo, Paola Scarano e Giulio Venturi. Per Forza Italia c'è Stanzani, per la lista Battistini De Biase, anche se di norma uno dei posti da consigliere tra quelli in minoranza spetterebbe al candidato sindaco sconfitto.

Chi non entra in consiglio: esclusi eccellenti

Sono diversi i candidati che, almeno guardando al grezzo dato delle preferenze, non ce la hanno fatta ad agguantare uno scranno in consiglio comunale a Bologna. Tra questi spiccano in maggioranza i nomi dei capilista di Lepore Roberto Grandi (che aveva già annunciato un suo passo indietro dopo il caso Prodi) e Teresa Lopilato. Nella pattuglia dem non ce l'ha fatta il dem Raffaele Persiano, mentre a Coalizione Civica sfugge per poco la elezione di Porpora Marcasciano. Niente da fare anche per il M5S uscente Marco Piazza.

Ma è tra le fila dell'opposizione che si consuma il ricambio più marcato. Tanti nomi eccellenti della passata consigliatura finiscono, molto probabilmente, fuori dai giochi. E' il caso di Umberto Bosco, mandato per la Lega in consiglio, passato nelle fila di Fdi dopo essere stato escluso dalla lista del Carroccio. Insieme a Bosco tra i nomi noti del passato consiglio non riconfermati ci sono l'ex M5S Elena Foresti e la forzista Ilaria Giorgetti, anche se in quest'ultimo caso potrebbe concretamente esserci un ripescaggio, dato che per sole due preferenze NIcola Stanzani la precede nel seggio destinato agli azzurri.