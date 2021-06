Lepore conquista le primarie: "Vince la Bologna progressista e democratica" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Matteo Lepore vince le primarie del centrosinistra contro Isabella Conti. Con 5mila voti di scarto. L'assessore dem stacca la sindaca di San Lazzaro attestandosi al 59,6%, la sfidante si ferma al 40,4%: il totale dei voti validi è 26.369, di cui 15.708 attribuiti a Lepore e 10.661 a Conti.

I due candidati si sono subito sentiti telefonicamente: "Con Isabella Conti ci siamo sentiti questa sera e ci siamo detti che ci vedremo nei prossimi giorni. Le ferite da rimarginare? Non vedo grandi ferite su di me", ha detto Matteo Lepore commentando la vittoria alla casa del popolo Corazza di via Andreini, quartiere generale della campagna, dove lo aspettavano centinaia di militanti, politici e volontari.

"Le ho detto grazie per il percorso che abbiamo fatto insieme e che faremo d'ora in poi per la nostra città". Queste primarie, dice ancora l'assessore Pd, "ci hanno fatto bene e sono convinto che Bologna sia molto più forte adesso".

"È stata una del noi, della politica progressiva e democratica, ma non sono state queste le vere elezioni: ad ottobre sceglieremo insieme il sindaco e sono convinto che sarà un sindaco di sinistra".