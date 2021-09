Comunali, Letta ai dem bolognesi: "Fate un passo per l'unità" | VIDEO

Il segretario del Pd, Enrico Letta, oggi a Bologna alla Festa dell'Unità, invita i dem bolognesi a ritrovare l'unità e il dialogo dopo le polemiche che hanno preceduto la presentazione delle liste e l'esclusione degli ex sostenitori di Isabella Conti alle primarie.

"Penso che ognuno dei protagonisti di questa vicenda farà passi avanti positivi perché alla fine l'unità prevalga. Ritengo che sia molto importante che il nostro partito mantenga questo spirito di pluralismo che ha sempre avuto e sono sicuro che prevarrà anche a Bologna, dove è sempre stato molto chiaramente il Dna col quale si è vissuta anche la fase delle primarie. Credo che sarà così anche dopo".

Ma più nel dettaglio Letta non scende. "Ci sono dibattiti, discussioni, confronti, fa parte anche della dialettica interna che esiste, sui territori e non solo. Ma ripeto: sono sicuro che alla fine prevarrà lo spirito unitario e prevarrà questa idea che il Pd unito è sicuramente più forte. Ho fiducia che tutti i protagonisti di questa vicenda faranno dei passi avanti positivi", ribadisce.

Poi il segretario Letta interviene a proposito del partito unico del centrosinistra proposto dal candidato sindaco Matteo Lepore: "A livello nazionale stiamo cercando questo processo di convergenza che poi vedremo dove porterà, se porterà a coalizioni, ad un'area più larga, ad un partito unico più grande, oggi non lo so dove porterà", sottolinea Letta. Ma quindi non lo esclude? "Non mi faccia dire che sono a favore perché conosco questo giochino", ribatte Letta ai cronisti. "Noi siamo per l'allargamento, siamo per le convergenze più larghe possibili. Non siamo per stare chiusi e stretti dentro le mura dei nostri confini". (Video Agenzia Dire)