Elezioni Bologna, lista M5S a guida Conte: al via la raccolta firme

La raccolta firme per la presentazione della lista inizia in via Righi, bisogna essere maggiorenni, residenti nel Comune di Bologna e muniti di un documento di riconoscimento

Nel "sostanzioso" panorama delle liste per elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi, con buon probabilità ci sarà anche quella del "nuovo" M5S a guida Giuseppe Conte. Lo fanno sapere su sui social il capogruppo Massimo Bugani e diversi attivisti.

La raccolta firme per la presentazione della lista inizia dal negozio gestito da un militante, in via Augusto Righi 17, bisogna essere maggiorenni, residenti nel Comune di Bologna e muniti di un documento di riconoscimento valido.

Bugani che da pochi giorni ha concluso il suo lavoro in Campidoglio, a Roma, nel ruolo di capostaff della Sindaca Virginia Raggi, iniziato il 1° ottobre 2019, riparte da Bologna insieme all'ex presidente del Consiglio.

"I bolognesi si sono espressi nettamente a favore di un progetto che era sostenuto da M5S, coalizione civica e dalla maggioranza del PD - a veva detto in a Bologna Today, Massimo Bugani - la coalizione che vogliono i bolognesi è chiaramente questa. Chi vuole aggiungersi all'ultimo secondo dopo aver combattuto questo progetto in tutti i modi, si metterà in coda e rispetterà il progetto politico che hanno scelto i bolognesi".