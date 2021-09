Elezioni, da via Moline a piazza dei Celestini: "Il nuovo cammino del M5S inizia dalla strada": Conte e Di Maio in città

Venerdì 10 settembre, l'ex presidente del Consiglio e ora alla guida del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sarà a Bologna, accompagnato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, come fa sapere il consigliere comunale Marco Piazza in una nota sui social. La visita che si concluderà con l'intervista di Conte a Parco nord, alla Festa dell'Unità, inizia alle ore 19.00 in via Alessandrini angolo via delle Moline e "proseguiremo verso piazza Verdi su cui si affaccio il nostro Teatro Comunale, il cuore della città e del polo universitario bolognese".

"Il nuovo cammino del M5S guidato da Conte inizia dalla strada, da un luogo meraviglioso quanto complesso come Piazza Verdi - continua la nota - percorreremo insieme ai cittadini via Zamboni fino a piazza di Porta Ravegnana sotto alle Due Torri, poi proseguiremo per via Rizzoli fino a piazza del Nettuno e Piazza Maggiore. Il percorso terminerà in piazza dei Celestini sotto la casa di Lucio Dalla. Insieme a Conte e ai candidati della lista del M5S sarà presente anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si è adoperato per far riconoscere i nostri portici patrimonio mondiale dell'umanità".

"Sarà un cammino, accanto ai cittadini, immerso nella cultura e nel grande potenziale bolognese - sottolinea ancora Piazza - umanità, ambiente, innovazione, legalità, solidarietà e partecipazione sono le parole guida di questo nuovo M5S guidato da Giuseppe Conte, con obiettivi chiari e senza più nulla lasciato al caso, a partire dalla scelta dei candidati".

Conte, da presidente del Consiglio, era già stato in visita a Bologna a ttobre 2018, in occasione dell'ottava edizione della campagna nazionale "Io non rischio" della Protezione civile.