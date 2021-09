Elezioni, Lisei (Fdi): "I sondaggi che girano sottostimano il centrodestra"

Marco Lisei a margine di un flash-mob parla di amministrative: Battistini ha una grande capacità, quella di essere un cittadino comune. Lepore in 10 anni da assessore ha fatto poco e propone soluzioni che non sono mai state adotatte"

Il capogruppo regionale Fratelli d'Italia Marco Lisei, a margine di un flash mob organizzato sulla pista ciclabile di via Saragozza, ha parlato delle elezioni amministrative di ottobre: "Il centrodestra è sottostimato dai sondaggi che circolano e il ballottaggio è possibile. Fabio Battistini, il candidato che stiamo appoggiando, sta girando per la città e fra i cittadini. Ha la qualità di essere un uomo comune in grado di intercettare chi pensa che a Bologna possa esserci qualcosa di diverso da un Lepore che dopo 10 anni di assessorato sembra arrivato dalla luna".