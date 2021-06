Comunali, Merola: "Importante che Renzi sostenga Lepore" | VIDEO

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, accoglie favorevolmente il sostegno garantito da Matteo Renzi al candidato che correrà per il centrosinistra alle amministrative di ottobre, Matteo Lepore (Pd), dopo la vittoria alle primarie contro Isabella Conti (Iv).

E non si mostra preoccupato per il rischio che i renziani in maggioranza possano spingere verso l'esterno Coalizione civica e M5s: "Stiano sui contenuti", manda a dire il primo cittadino uscente. "Credo che Lepore abbia impostato bene la cosa, nel senso che c'è da discutere insieme del programma, finalmente, nella Fabbrica del programma", afferma Merola oggi a margine di una conferenza stampa.

"Fa piacere questa scelta di Renzi, adesso si tratta di far emergere i contenuti - è l'invito del sindaco - perché nelle primarie si è molto discusso sulle due linee politiche diverse dei candidati, che hanno avanzato anche delle idee progettuali. Adesso si tratta di costruire il programma in particolare insieme a tutti i cittadini che vorranno partecipare, alle persone concrete, alle associazioni".

Quindi "credo sia questa la strada per affrontare anche il tema della coalizione, ma è importante - sottolinea Merola - che tutti quelli che hanno fatto le primarie, compresa Iv, convergano sul candidato che le ha vinte, certo". Ma questo non potrebbe portare ad uno strappo con Coalizione civica e M5s? "Stiano sui contenuti", dice Merola, aggiungendo che "soprattutto sarà fondamentale la spinta della partecipazione dei cittadini, come lo è stata durante le primarie".

Sta a Coalizione e M5s, insomma, giocarsi le proprie carte nella Fabbrica. "L'unità dovrebbe essere un mezzo e un fine, non qualcosa che è una variabile indipendente dai fatti, per il centrosinistra. Continuo con ostinazione a dirlo", conclude Merola. (Dire)