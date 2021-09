Elezioni, le posizioni dei candidati Battistini/Lepore sulla movida

"Il sindaco della notte? Benissimo. Ma io ne vorrei uno sveglio di giorno per firmare e far rispettare le ordinanze di ordine pubblico". Torna all'attacco sul tema della movida Fabio Battistini, candidato civico sostenuto dal centrodestra a Bologna, nel confronto tra gli aspiranti sindaco organizzato dal Corriere di Bologna.

Come primo atto, se venisse eletto, Battistini promette ordinanze anti-bivacco e pulizia straordinaria di muri e portici. E poi attacca il suo principale avversario, Matteo Lepore, a testa bassa. "Resto basito, solo parole - affila le armi Battistini - Lepore dice che si è già accorto del problema 10 anni fa, ma non ha assunto nessun provvedimento. Che modo di fare è?". Il sindaco, sostiene il candidato del centrodestra, deve "prendere posizione" a difesa del riposo notturno e fare "subito ordinanze di ordine pubblico". Battistini ripropone anche l'idea di un assessorato ad hoc alla Sicurezza, che sia "una cabina di regia politica", ma anche un "patto corresponsabilità tra Comune e Ateneo", secondo cui chi si rende protagonista di problemi notturni, "perde il posto all'Università".

Dal canto suo, Lepore ribadisce che "la privazione del sonno è una cosa seria", ma "non vogliamo cacciare i giovani dal centro storico. I problemi si possono affrontare e in questi anni ne abbiamo risolti, come al Mercato delle Erbe". Lepore rilancia appunto l'idea del 'sindaco della notte' e dei distretti del divertimento in Fiera e nelle ex aree ferroviarie. "Serve un progetto per tutti i lavoratori della notte e per rafforzare i servizi notturni- afferma Lepore- con questo potremo risolvere il problema".

(Dire)

Foto di Associazione Via Petroni e Dintorni