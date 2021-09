Il nascondino di Santori porta in piazza 150 bimbi: "Se la politica è accessibile ai piccoli è accessibile a tutti”

“Nascondetevi oggi per non nascondervi domani”. Con questo slogan, girato come tam tam nelle scuole e sui social, Mattia Santori ha radunato oltre 150 bambine e bambini con le rispettive famiglie in Piazza Minghetti. Dopo aver ribadito che a Bologna ancora c’è tanto da fare sugli spazi dedicati all’apprendimento, al gioco e alla formazione dei più piccoli, Santori ha dato il via a tre giochi: dal nascondino a una caccia al tesoro, passando per il labirinto urbano. Lo scopo del gioco era spronare i bambini a scoprire la città in autonomia, senza genitori.

“Se la politica è accessibile ai bambini è accessibile a tutti,” ha dichiarato Santori, “oggi abbiamo dimostrato che lo spazio c’è: basta solo avere il coraggio di ripensarlo a misura di bambino.” Santori se l’è presa nuovamente con le automobili chiamandole “ammazzabalotte” nel post in cui rivendicava la mattinata. Per rispondere ad alcune critiche mosse negli ultimi giorni ha ribadito che “è stata una festa, non una goliardata. È stato un invito, perché se la politica non è in grado di coinvolgere allora può farsi da parte.” All’iniziativa erano presenti anche Nunzia Vannuccini, candidata PD al Consiglio Comunale, Ilaria Gamberini, candidata del centrosinistra al consiglio di quartiere Porto-Saragozza, e Cristiana Costantini, candidata del centrosinistra al consiglio di quartiere Santo Stefano.

