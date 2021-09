Elezioni, candidati under 20. Nina, dai FridayForFuture al passo avanti con Clancy: "Adesso tocca a noi"

Elezioni comunali "giovani". L'età media dei candidati sindaci e di lista si è abbassata? Effettivamente alcune date di nascita colpiscono e fra queste c'è anche quella di Nina Vitali, candidata alle amministrative del 3-4 ottobre con Coalizione Civica Coraggiosa Ecologista Solidale. Per lei l'obiettivo dei prossimi anni è una Bologna solidale, bellissima e CarbonFree. L'intervista.

Chi è Nina Vitali? Perchè ha deciso di candidarsi alle comunali 2021 con Coalizione Civica Coraggiosa Ecologista Solidale e che significato ha questo passo avanti in politica?

"Sono una ragazza normale, ho diciannove anni e frequento da quest'anno la facoltá di scienze internazionali diplomatiche all'univeristá di Bologna. Amo la musica, stare nella natura e viaggiare. Mi candido perche ho sempre trovato tanta soddisfazione personale ed emotiva nel dedicarmi con passione alle cose in cui credo, che sono poi le cose di tutte e tutti.

Candidarsi oggi per me significa portare questa mia passione in comune e con Coalizione Civica Coraggiosa Ecologista e Solidale cercheremo di fare tutto il possibile per far splendere di nuovo e a lungo la nostra Bologna. La mia passione per la poltica oltre che in famiglia nasce nelle scuole, nel collettivi studenteschi e nelle piazze delle grandi ricorrenze come il 25 aprile, l'8 marzo, il movimento BLM e il FridayForFuture".

Quali sono le parole chiave del vostro programma che senti particolarmente tue?

"Le parole del programma che piú mi scuotono sono scuola e ambiente. Penso che una scuola pubblica di qualitá, aperta a tutti e tutte, solidale ed accogliente sia fondamentale per il futuro dei giovani, di Bologna e del nostro paese. La scuola pubblica per cui ci battiamo deve essere ingentemente finanziata, arricchita con nuove assunzioni e con l'aggiunta di alcuni servizi fondamentali, come ad esempio un personale medico a disposizione degli studenti dal ginecologo allo psicologo. Altro punto fondamentale é l'ambiente.

"Troppe volte noi ragazz? abbiamo lasciato agli adulti le nostre battaglie"

"Oggi la crisi climatica ci fa temere per il nostro futuro e noi ragazz? non possiamo piú stare fermi a guardatre. Per quando riguarda Bologna é fondamentale potenziare i mezzi pubblici e renderli tutti elettrici, dai bus, ai possibili tram e ad una eventuale metró di superficie. Inoltre é per me fondamentale lanciare una campagna di informazione per quando riguarda la nostra alimentazione. La produzione di carne e la pesca intensiva sono due mercati che devastano le nostre foreste, i nostri oceani e io nostro clima. Non ci possiamo piú permettere di consumare quantitá disumane di carne prodotta sulle spalle del nostro pianeta e di migliaia di lavoratori e lavoratrici sfruttat?. Dobbiamo cambiare il mondo ma mentre lo facciamo dobbiamo cambiare noi stessi.

Un appello agli elettori (magari giovani come lei)?

"L'unico appello che posso fare ai cittadini di questa bella cittá é quello di leggere il nostro programma, chiudere gli occhi ed immaginare una nuova bologna femminista, ecologista, libera, solidale, bellissima e CarbonFree. E dunque inevitabilmente una cittá di sinistra".

