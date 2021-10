La squadra di Lepore prende forma. Dopo Madrid e Montalto, annunciato lo staff comunicazione

Dopo l’individuazione dei due capi di Gabinetto, Matilde Madrid al Comune e Sergio Lo Giudice alla Città Metropolitana, e del Direttore generale Valerio Montalto, che oltre alla direzione generale del Comune assumerà quella di Città metropolitana, sono state individuate le figure che guideranno la comunicazione nell’amministrazione Lepore. "La struttura comunicazione seguirà lo stesso criterio di trasversalità - tra Comune e Città metropolitana - e integrazione, razionalizzando ed ottimizzando le risorse", chiarisce una nota del neo sindaco.

Leggieri, portavoce del nuovo sindaco Matteo Lepore

Saranno ripartite comunicazione politica e comunicazione istituzionale. A ricoprire il ruolo di Portavoce del Sindaco sarà Angelo Leggieri. Quarant’anni, avvocato ed esperto di comunicazione politica. Già addetto stampa parlamentare (2013-2017), è stato portavoce e consulente giuridico di Elly Schlein al Parlamento Europeo e, successivamente, policy advisor nel Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, dove si è occupato della delega alla transizione ecologica. A Leggieri saranno affidati la comunicazione del Sindaco e i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Bergamini Capoufficio stampa e Comunicazione di Comune e Città metropolitana

L’incarico di Capoufficio stampa e Comunicazione di Comune e Città metropolitana verrà affidato a Davide Bergamini. L’obiettivo è quello di integrare gradualmente in un’unica struttura che si occupi di comunicazione pubblica e istituzionale gli uffici di Palazzo D’Accursio e Palazzo Malvezzi, mantenendo contestualmente attivo il Coordinamento comunicazione metropolitano con i 54 comuni del territorio nato alcuni anni fa.

Davide Bergamini, nato a Bologna nel 1975, è giornalista professionista. Laureato in storia contemporanea a Bologna, ha conseguito un Master in Comunicazione pubblica e politica a Milano. Bergamini è stato Capoufficio stampa della Provincia nei mandati 2004-2014 e poi della Città Metropolitana dal 2016 ad oggi.