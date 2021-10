Quartieri, Amorevole verso il bis al Santo Stefano: "Su movida e sicurezza un piano d'azione vero e proprio"

Rosa Amorevole, con i suoi 649 voti sarà rieletta presidentessa del Santo Stefano. Si attende la formalità, ma i giochi sono fatti anche per i quartieri. Il distretto dell'Università e delle problematiche legate alla movida, ma anche zona molto discussa e difficile per la sicurezza. "Contavo su un riconoscimento dopo cinque anni di lavoro intenso, trascorsi fra i cittadini e non all'interno di un ufficio. Speravo nella rielezione e in un secondo mandato, per poter portare a termine i progetti cominciati, dare continuità e una soluzione alle problematiche. Faremo tesoro, nei prossimi cinque anni delle esperienze acquisite e degli errori commessi".

Le priorità per il quartiere? "La situazione post pandemica si porta dietro diversi strascichi e alcuni problemi si sono acutizzati. Ci focalizzeremo sulla vivibilità del centro storico, una porzione di città che attrae molto e che è di fatto una concentrazione di unicità. Il sindaco Matteo Lepore ha già parlato di problematiche più generali della città (nelle quali rientra la movida) e le risposte non sono certo semplici: si ragionerà su un piano d'azione specifico, valutando anche le esperienze già fatte da altre città. La parola chiave sarà equilibrio".