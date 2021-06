Primarie, Aitini: "Non c'è un bel clima, in tanti non voteranno il 20 giugno"

Secondo l'assessore alla sicurezza e sostenitore di Isabella Conti alle primarie, Alberto Aitini, saranno tanti i militanti del Pd a non andare ai gazebo il prossimo 20 giugno, dopo il forfait del presidente del quartiere Borgo-Reno Gianguido Naldi, suo sostenitore quando aveva annunciato la sua candidatura a sindaco. La scelta di Naldi "dimostra che non c'è un bel clima" e su questo "ci vorrebbe una riflessione da parte di chi di dovere. Vuol dire che la scelta che ha fatto il Pd molti non l'hanno condivisa. E' molto doloroso, ma ci sono tanti militanti che fanno la stessa scelta. Io qualche domanda me la farei".

Intevistato stamane su Ciao Radio, Aitini torna a criticare le scelte del gruppo dirigente guidato dal segretario Luigi Tosiani nella gestione della candidatura a sindaco: "Forse potrei pagare in termini personali questa scelta, ma penso che Isabella sia la scelta migliore per la città, se si guarda la maggior parte delle persone che oggi sostengono Lepore, per tanti mesi o anni lo hanno criticato. Non penso che abbiano tutti cambiato idea all'improvviso e lo ritengano il candidato migliore. In privato per di più continuano a dire il contrario".

Alle consultazioni del Pd "sono arrivato ampiamente primo - continua l'assessore - poi non si è voluto dare ascolto alla base e non si è voluto lavorare per trovare un nome di mediazione". La scelta di candidare Matteo Lepore, dunque "era già stata fatta, per questo molti alla fine hanno fatto una scelta di comodo". In ogni caso Aitini assicura: "se alle primarie dovesse vincere Matteo lo sosterrò alle elezioni e farò campagna per il mio partito, che è il Pd". La coalizione però, avverte ancora l'assessore Pd, "deve essere chiara prima delle primarie. Nel momento in cui stringiamo un patto con gli elettori ci deve essere una coalizione chiara", insieme ad un candidato e ad un programma da realizzare.

"Bologna si presenta come il tentativo di una costruzione di una coalizione di centrosinistra allargata ai 5 stelle"

La vittoria di Matteo Lepore alle primarie potrebbe garantire un'alleanza stabile tra Pd e 5 stelle non solo sotto le Due torri, ma anche a livello nazionale. E' il pronostico di Marco Valbruzzi dell'Istituto Cattaneo, che questa mattina ha parlato dai microfoni di Radio Città Fujiko. "Bologna si presenta come il tentativo di una costruzione di una coalizione di centrosinistra allargata ai 5 stelle- sottolinea Valbruzzi- soprattutto nell'ipotesi in cui Lepore dovresse vincere le primarie. Anche se non in maniera esplicita, sappiamo che questo è l'orizzonte in cui si muove anche Enrico Letta e il partito nazionale".

Quindi "se alle primarie dovesse vincere Lepore, che è il candidato sostenuto dal Pd, l'ipotesi di una coalizione più stretta tra M5s e Pd potrebbe diventare molto più che un'ipotesi, sostenuto anche dall'esito delle elezioni bolognesi di ottobre". Il voto di Bologna, quindi, "è una pedina che si muove in contesto nazionale", continua Valbruzzi. E anche la partecipazione alle primarie è influenzata da questo. "Alla fine prevale questa aspettativa- sostiene Valbruzzi- quindi è probabile che una parte dell'elettorato di Lepore sia portato a votarlo anche nel tentativo di spostare il baricentro della coalizione un po' più sinistra. Allo stesso tempo ci aspettiamo dall'altra parte che un'area più vicina a Conti, soprattutto di centro se non del centrodestra, possa sostenerla per spostare il baricentro della coalizione verso il centro. Penso che anche questo sarà un elemento di queste primarie, non tanto perchè sono fallate ma perchè i due candidati sono di fatto portatori di due visioni diverse della coalizione di centrosinistra", segnala Valbruzzi. (dire)