Primarie, il comitato elettorale di Lepore: "Basta appelli al voto e dichiarazioni di voto alla stampa"

La richiesta in una nota arrivata nel primo pomeriggio: "Chiediamo rispetto. Chi è sicuro delle proprie idee attenda l’esito delle urne con pacatezza e rispetto per il lavoro di centinaia di volontarie e volontari"

“Chiediamo rispetto. Le persone stanno votando, l’affluenza è buona, tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi sotto il profilo organizzativo. Ci sono tutte le condizioni affinché queste primarie siano una festa per il centrosinistra bolognese. A una condizione però, che da parte dei sostenitori di Conti, e di Conti stessa, cessino immediatamente appelli al voto e dichiarazioni di voto alla stampa. Si rispettino il giorno del voto e gli elettori. Si rispetti l’alto valore democratico di questo appuntamento. Basta appelli, basta campagna elettorale ai seggi. I nostri rappresentanti di lista stanno segnalando continui tentativi di creare tensione ai gazebo. Chi è sicuro delle proprie idee attenda l’esito delle urne con pacatezza e rispetto per il lavoro di centinaia di volontarie e volontari che da ieri lavorano sotto il sole e al caldo. Persone generose e appassionate, che vanno ringraziate e aiutate”.Questa la nota stampa inviata da Federica Mazzoni per il Comitato Matteo Lepore Sindaco.