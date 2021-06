Primarie centrosinistra Bologna, dal voto ai risultati |DIRETTA

Diretta

La sfida è tra l'assessore Matteo Lepore e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Urne aperte dalle 8 alle 21

Dopo Torino tocca al popolo di centrosinistra di Roma e Bologna scegliere il proprio candidato sindaco. Oggi domenica 20 giugno urne aperte dalle 8 alle 21. Possono prendere parte al voto delle primarie di coalizione per le elezioni amministrative gli elettori che si riconoscono nel centrosinistra, i residenti che hanno già compiuto 16 anni e tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti nei comuni interessati dalle primarie.

All'ombra delle torri ci s'interroga sul livello di partecipazione per considerare più o meno riuscita la consultazione per scegliere chi, fra Matteo Lepore (Pd) e Isabella Conti (Iv) sarà il candidato sindaco del centrosinistra. Nessuno vuole fissare un'asticella di partecipazione. Si può solo fare i conti con i precedenti: quelle che elessero Zingaretti ( segretario di partito, ndr) o quelle per la scelta del sindaco che videro protagonista Delbono (nel 2008 votarono in 24mila e nel 2011 i votanti furono oltre 28mila).

La sfida di oggi è tra l'assessore Matteo Lepore e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Da un lato quindi ci saranno la maggioranza del Pd e Coalizione civica, dall'altro Italia Viva e la parte del Pd meno 'ostile' a Matteo Renzi.

Primarie Bologna come e dove si vota

Come si vota

- Online attraverso la piattaforma "Primarie Bologn". In questo caso, occorre pre-registrarsi entro e non oltre il 17 giugno 2021 alle ore 24.00 mediante accreditamento con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e versare 2 € per contribuire alle spese organizzative tramite pagamento elettronico. Chi deciderà di votare con questa modalità verrà automaticamente escluso dalla possibilità di voto nei seggi. È alternativa al voto in presenza ai seggi.

- In presenza al seggio che include la propria sezione elettorale (vedi tabella) presentandosi con un documento di identità, che attesti la residenza nel Comune di Bologna e la tessera elettorale, versando 2 € per contribuire alle spese organizzative.

I minorenni e i cittadini stranieri devono compilare il form che trovano sul sito entro il 14 giugno alle ore 24.00, stampare o conservare sui dispositivi la mail di avvenuta pre-registrazione, e mostrarla in giorno del voto al seggio di via Andreini 6 dalle 8.00 alle 20.00.

​Il voto

E' valido mettendo la croce sul nome del candidato, Isabella Conti o Matteo Lepore.

Partecipando al voto si dichiara: di essere sostenitori del centrosinistra, di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione, di accettare di essere registrati nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori di centrosinistra, di sostenere il vincitore o la vincitrice delle Primarie di Centrosinistra alle amministrative.