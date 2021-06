Primarie centrosinistra, sfida Conti-Lepore: 20mila votanti alle 17

Bologna ha quindi superato Torino per affluenza di voto alle primarie di centrosinistra. Le urne chiuderanno alle 21 e, alle ore 17, a Bologna hanno votato in 4.278 pari al 91% degli aventi diritto al voto online sulla piattaforma "Partecipa", mentre nei seggi in presenza hanno votato in 15.648.

"Oggi buon voto ai cittadini di Bologna e Roma che scelgono la partecipazione e le primarie - ha scritto il segretario PD, Enrico Letta sui social - E un grande grazie ai tanti volontari che stanno rendendo possibile questa bella giornata di democrazia". Letta ha ringraziato anche "i tanti volontari che hanno reso possibile questa festa di partecipazione e democrazia. Il popolo di centrosinistra, democratico e progressista c’è, orgoglioso di esserci a Roma come a Bologna".

Affluenza: quasi 14.000 voti soltanto in mattinata. E' il 75% dei registrati

Sono circa 14.000 i votanti alle primarie di Bologna nella sola mattinata di oggi ed è molto alta l'affluenza anche per il voto online. Alle 12, come fa sapere il Pd di Bologna, hanno votato 3.511 persone online, pari al 75% degli aventi diritto che si sono registrati sulla piattaforma 'Partecipa'. Ai seggi in presenza invece hanno votato finora 10.150 persone. In totale dunque alle primarie di Bologna hanno partecipato questa mattina 13.661 elettori di centrosinistra. La fila ai seggi è testimoniata anche da un video girato al gazebo allestito allo Sferisterio e diffuso da Emily Clancy, consigliera comunale di Coalizione civica.