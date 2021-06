Primarie Bologna, i dem: "La vittoria di Matteo Lepore testimonia la bontà del percorso del Pd in questi anni" | VIDEO

I primi risultati dai seggi danno per vincitore Matteo Lepore su Isabella Conti nella tornata elettorale per le primarie del centrosinistra. Il responso definitivo ancora non è giunto (mancano ancora alcuni seggi da scrutinare), ma i dem rompono gli indugi. Ormai il dado pare tratto. Il partitone (già) festeggia, (e non dimentica i ringraziamenti alla sindaca di San Lazzaro)