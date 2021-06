Primarie, la fila ai seggi allo Sferisterio VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La coda ai seggi per queste primarie è testimoniata anche da un video girato al gazebo allestito allo Sferisterio e diffuso da Emily Clancy, consigliera comunale di Coalizione civica

Sono quasi 14.000 i votanti alle primarie di Bologna nella sola mattinata di oggi. Ed è molto alta l'affluenza anche per il voto online. Alle 12, fa sapere il Pd di Bologna, hanno votato 3.511 persone online, pari al 75% degli aventi diritto che si sono registrati sulla piattaforma 'Partecipa'. Ai seggi in presenza invece hanno votato finora 10.150 persone. In totale dunque alle primarie di Bologna hanno partecipato questa mattina 13.661 elettori di centrosinistra. La fila ai seggi è testimoniata anche da un video girato al gazebo allestito allo Sferisterio e diffuso da Emily Clancy, consigliera comunale di Coalizione civica. (DIRE)