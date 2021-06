Primarie, vince Lepore. Isabella Conti: "Ora uniamo le nostre forze a quelle dei nostri avversari, ora fratelli" 

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche breve momento di commozione per Isabella Conti arrivata nella sede elettorale intorno alle 23: "Era prevedibile, eravamo Davide contro Golia"

Come durante la campagna elettorale, a sostenerla anche questa sera, l'assessore alla sicurezza, Alberto Aitini.

Le primarie del centrosinistra le ha vinte Matteo Lepore con il 59,6%, mentre la sindaca di San Lazzaro si è fermata al 40.4%. L'affluenza è stata alta, circa 26.369 i voti validi.

Le primarie del centrosinistra le ha vinte Matteo Lepore con il 59,6%, mentre la sindaca di San Lazzaro si è fermata al 40.4%. L'affluenza è stata alta, circa 26.369 i voti validi.

"Era prevedibile, eravamo Davide contro Golia, ma verrà il giorno per una donna o una ragazza. Non ho sentito Renzi", mentre ha ricevuto la chiamata del segretario del PD, Enrico Letta "ha speso parole molto belle".

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario - continua Conti - il nostro sogno proseguirà unendo le nostre forze a quelle dei nostri avversari, ora fratelli".