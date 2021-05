Primarie Pd Bologna, gazebo aperti agli 'apolidi' di centrosinistra

Ok unanime sulle regole da utilizzare per le primarie. Dalla pre-registrazione, all'appartenenza o meno a uno dei partiti della coalizione: così le regole tracciate per il voto

La pre-registrazione è solo per il voto online. Dovranno tuttavia farsi inserire nell'albo degli elettori del centrosinistra entro il 14 giugno tutti i 16enni e cittadini stranieri che vorranno partecipare alle primarie per la scelta del candidato sindaco a Bologna. La puntualizzazione e' arrivata ieri sera durante la discussione in direzione Pd sulle regole da utilizzare per le primarie. Regole che alla fine hanno praticamente messo tutti d'accordo, ma sono state necessarie alcune correzioni del testo che aveva avuto il via libera del tavolo della coalizione il giorno precedente.

La prima riguarda appunto il chiarimento sulla pre-registrazione: in sostanza chi e' gia' nelle liste elettorali del Comune per le amministrative non deve fare nulla e puo' presentarsi tranquillamente al gazebo il 20 giugno per votare, versando gli ormai canonici due euro. L'altra modifica, questa volta sostanziale, riguarda invece l'appartenenza o meno a uno dei partiti della coalizione. Nella versione arrivata in direzione gli elettori dovevano infatti dichiarare "di essere sostenitori di uno dei partiti della coalizione", come recitava l'articolo 5. Ma questo ha sollevato diverse obiezioni tra i dem, c'e' stato persino chi ha attribuito questo requisito ai candidati tirando in ballo Isabella Conti (priva ora di incarichi ma pur sempre esponente di Italia viva, anzi la "candidata di Renzi" come l'ha definita dal fronte avversario).

Alla fine comunque la correzione è stata fatta aprendo agli 'apolidi' di centrosinistra: per votare sara' sufficiente riconoscersi "nel perimetro della coalizione". Nulla da fare invece per chi, come Giuseppe Paruolo, aveva proposto di dimezzare in extremis di budget per candidato di 20.000 euro, "in un'ottica di sobrieta'". La direzione, su impulso del segretario provinciale Luigi Tosiani, ha alla fine confermato i 20.000 euro, sulla falsariga delle competizioni precedenti. (agenzia Dire)

