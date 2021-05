Elezioni comunali, primarie del PD in via di definizione: "Questa settimana si decide"

Verso le elezioni comunali di Bologna. Come ha spiegato il segretario del Pd di Bologna Luigi Tosiani prossima settimana la coalizione di centrosinistra "continuerà a riunirsi per definire le regole d'ingaggio delle primarie, che vogliono essere un momento di grande apertura e partecipazione, considerando il periodo particolare che stiamo attraversando, con la possibilità di far scegliere ai cittadini le modalità con cui partecipare al voto".

Ma la settimana che si apre domani "sarà soprattutto l'inizio di una bella avventura, con una cornice programmatica condivisa, che chiameremo Manifesto per Bologna". Queste le parole di Tosiani: "Siamo convinti che attraverso questo percorso il centrosinistra sarà più forte, arricchito e soprattutto vivrà della partecipazione dei bolognesi".

"Sì alle primarie, ma le elezioni 'vere' sono quelle di ottobre"

La strada delle primarie "ci permetterà di mantenere legate in questo percorso le tante realtà che hanno deciso di aderire - assicura Tosiani - e di cominciare una discussione sulle idee, come capita in questi giorni nella città, con la consapevolezza che le elezioni vere sono quelle di ottobre". In questo contesto, le posizioni diverse di partenza "si possono avvicinare", e' convinto il segretario dem. Questo scommettendo su un Pd che "nonostante i risultanti importanti di questi anni- aggiunge Tosiani- abbia la capacita' e l'umilta' di costruire un percorso insieme ad altri".

(Dire)