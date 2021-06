Primarie. L'analisi del politologo Ignazi: "Vittoria ampia. Chi ha vinto sarà sindaco di Bologna"

INTERVISTA Il prof. Piero Ignazi commenta il voto di ieri e il risultato ottenuto dal candidato del PD: "Difficile che a Bologna vinca un altro candidato come fu unicamente per Guazzaloca. Non è stata una competizione serrata"