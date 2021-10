Elezioni comunali, chi vince e chi perde. L'analisi di Valbruzzi: "Ha trionfato il progetto Lepore più che il candidato"

"Gli elementi che emergono da queste comunali sono tre. La vittoria del centrosinistra, le performance del Movimento 5 Stelle (anche sul piano nazionale) e il rimescolamento del centrodestra, dal quale è emerso un Fratelli di Italia che ha sovrastato la Lega. E poi c'è il dato vero, che segna la rottura di un equilibrio: l'affluenza". Queste le prime parole di analisi dell'esperto di politica Marco Valbruzzi, il giorno dopo i risultati delle elezioni amministrative di Bologna (qui le conferme e i grand esclusi: chi entra e chi esce dal consiglio comunale).

"Da un lato una vittoria eclatante, dall'altro un fallimento del centrodestra che anche a Bologna ha segnato la perdita di quella mobilitazione che invece avevamo visto in passato e che portava i suoi elettori alle urne - spiega Valbruzzi, leggendo i dati di astensione con la sua lente di ingrandimento - con un M5S che si era radicato nei quartieri socialmente periferici vedendo poi oggi questo investimento andare in fumo".

E la vittoria di Matteo Lepore, che vittoria è? Quale il suo appeal e quale l'attrazione della coalizione? "Quella di un centrosinistra allargato è senza dubbio una vittoria tattica esportabile, ma manca l'elemento strategico. Ha vinto comunque più il progetto inclusivo di Lepore che la persona".

Marco Valbruzzi insegna Scienza politica all’Università di Napoli Federico II. Dal 2017 al 2019 è stato responsabile dell’area politico-elettorale dell’Istituto Carlo Cattaneo. Per Il Mulino ha curato, con R. Vignati, «Il vicolo cieco. Le elezioni del 4 marzo 2018». Il suo ultimo libro, scritto con D. Campus e N. Switek, è «Collective leadership and divided power in West European parties» (Palgrave, 2021).