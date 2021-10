Elezioni, M5S fermo al 3,4% di voti. Bugani: "Speravamo di avere più peso, ma siamo ripartiti da zero"|VIDEO

Festa a Palazzo d'Accursio per l'elezione al primo turno del candidato di centrosinistra, Matteo Lepore, dove sono riuniti gli esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle, Max Bugani e Marco Piazza: "Grande risultato di coalizione, un po' inferiore a quello che ci eravano prefissati come lista, come ho detto prima del voto ripartivamo da zero - ha detto Bugani a Bologna Today - iniziamo questo nuovo progetto con Giuseppe Conte, a Bologna con grane convinzione si è creata la coalizione dal basso, grande soddisfazione, le destre di Bologna sono state battute clamorosamente".

Elezioni, risultati 5 stelle a Bologna: fermi al 3.4%

(343 seggi scrutinati su su 445)

ELEZIONI, PICCININI (M5S): “RISULTATI CONFERMANO CHE IL FUTURO DEL M5S È NEL CAMPO DEL CENTROSINISTRA. ADESSO CEMENTARE ALLEANZA”

“I risultati di queste amministrative confermano quale sia la strada da percorrere per il futuro del MoVimento 5 Stelle: lavorare per creare una solida alleanza progressista che deve essere la nostra bussola. Un’alleanza che deve basarsi su progetti seri e di prospettiva, lontana mille miglia, invece, da quell’accozzaglia elettorale che c’è all’interno del centrodestra”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo ai primi risultati delle elezioni amministrative in Emilia-Romagna. “Per fare un bilancio preciso dei nostri risultati ci sarà tempo, anche perché al momento molti dei dati disponibili sono ancora parziali – puntualizza Silvia Piccinini – Quello che però mi sembra chiaro è che il MoVimento 5 Stelle debba proseguire con convinzione sulla strada intrapresa all’interno del centrosinistra. Un orizzonte che deve essere esteso, a mio avviso, ad ogni livello istituzionale in modo da cementare ancor di più questa alleanza e renderla davvero strutturale. Anche per questo faccio gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nella nostra regione, certa che con loro si potrà lavorare per il bene dei cittadini” , conclude Silvia Piccinini.