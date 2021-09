Salvini oggi a Bologna: nuova tappa al Pilastro

Oggi lunedì 20 settembre 2021 Matteo Salvini tornerà a Bologna. L'appuntamento è alle 18:00, in piazza dei Colori, "una zona a rischio per spaccio e degrado" si legge nel comunicato a firma del plenipotenziario del Carroccio in Emilia, il senatore Andrea Ostellari.

Dopo l'annuncio del sottosegretario Molteni, che ha confermato l’arrivo di risorse per equipaggiamenti e nuovi agenti delle forze dell'ordine, la Lega "conferma il suo impegno contro balordi e violenti che spadroneggiano in città", recita la nota.

Non solo, l'appuntamento annunciato mostra tutta la sua carica elettorale: "Per anni Merola e Lepore hanno ignorato gli stessi problemi che ora, in campagna elettorale, promettono di risolvere -tuona Ostellari, che chiama a raccolta i militanti della Lega- Bologna e i bolognesi meritano di più. Invito tutti i cittadini che vogliono una città migliore a partecipare. A margine dell'evento sarà possibile sottoscrivere i quesiti referendari sulla giustizia”.

Anche Matteo Lepore, candidato favorito per il fronte di centrosinistra, sul Pilastro ha riconosciuto che "c'è stato un aumento importante dello spaccio in questo anno e mezzo", ma la sua ricetta, oltre all'aumento delle forze dell'ordine, passa anche per il rafforzamento dei "servizi sanitari e sociali per sostenere le persone che cadono nella tossicodipendenza". Perché con la pandemia "c'è stata una crescita molto importante dello spaccio di stupefacenti e un salto di livello della criminalità organizzata e questa cosa va affrontata nel breve periodo anche con un impegno maggiore delle forze dell'ordine", ha affermato Lepore.

Potere al popolo annuncia contestazioni

Anche Potere al Popolo -che alle amministrativie corre con la candidata Marta Collot- annuncia la sua presenza al Pilastro, ma per contastare la presenza di Salvini. "Comunichiamo che oggi alle 18 Potere al Popolo sarà in piazza dei Colori per contestare Matteo Salvini -si legge in una nota- una presenza assolutamente non gradita a Bologna e nei quartieri, a maggior ragione dopo lo spettacolo elettorale della citofonata di due anni fa, che senza nessuna legalità ha distrutto la vita di una famiglia".