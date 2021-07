Comunali, ancora fumata nera dal centrodestra: oggi Salvini e Renzi in città

Ancora nessun nome dal centrodestra. Tra rumors e smentite, ieri anche il candidato (in pectore) Fabio Battistini ha definito "deprimente" la situazione di stallo con una "incapacità conclamata a decidere".

Intanto, questa mattina alle 10, arriva Matteo Salvini, atteso al gazebo della Lega in via Ugo Bassi. Nei giorni scorsi aveva annunciato che sarebbe venuto a Bologna "con gioia, col candidato sindaco e per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia", ma, salvo sorprese, l'accordo di coalizione sembra non esserci ancora.

Un vero e proprio 'j'accuse' quello di Battistini nei confronti dei tatticismi politici dei partiti principali, con tanti saluti a quella precedenza al programma rispetto ai nomi tanto paventato in tempi lontani. Di qui Battistini va oltre e rivolge un appello agli altri moderati, facendo i nomi e cognomi di Manes Bernardini, Giancarlo Tonelli, Giovanni Favia, Andrea Cangini e Gian Luca Galletti. "Attorno ad un tavolo -la sfida di Battistini- sapremmo esprimere un progetto ed una candidatura che la rappresenti, nel giro di una mattinata".

Matteo Renzi invece ha scelto "Codivilla 10", il chiosco nell'omonima via, per presentare, sempre oggi alle 18, il suo nuovo libro "Controcorrente".