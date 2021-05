Scontri Conti-Lepore, Bonaccini: "Si rischia meno partecipazione alle primarie"

"L'unico invito che faccio è confrontarsi nel merito dei problemi, indicare i programmi ma anche tendersi la mano, perché il giorno dopo chi non prevale dovrà stare insieme a chi avrà prevalso". Lo manda a dire il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai candidati alle primarie del 20 giugno prossimo, Isabella Conti e Matteo Lepore, che nelle ultime si sono scontrati a distanza.

"Ho già detto e lo ribadisco che si utilizza un esercizio di democrazia molto bello, perché permettiamo agli elettori che vogliono partecipare a queste primarie di centrosinistra da un lato di scegliere chi sarà il candidato o la candidata, dall'altro di sceglierlo col loro consenso", premette oggi Bonaccini dopo aver inaugurato lo spazio di coworking Mug in via Emilia Levante.

Tutto ciò, sottolinea Bonaccini, "in un momento in cui vedo la destra che arranca e non sa chi candidare, che è un segnale di forte debolezza a pochi mesi dal voto". Un vantaggio che però ora bisogna fare attenzione a non disperdere, "avendo noi due figure su cui ribadisco ciò che ho detto poche settimane fa: io ho grande stima, sia di Matteo Lepore che di Isabella Conti, persone giovani, dinamiche, che hanno una fortissima esperienza amministrativa". Ma, rimarca Bonaccini, "credo l'uno abbia bisogno dell'altra e viceversa. Noi abbiamo in campo due figure molto forti e robuste, che credo debbano cercare il confronto, e se posso permettermi un consiglio, un po' meno lo scontro". Anche perché "dovessero percepire gli elettori il rischio di uno scontro, rischeremmo di avere anche meno partecipazione alle primarie, dal mio punto di vista e per quello che ho visto in passato". (dire)