Elezioni Bologna, la prima giornata da sindaco eletto di Matteo Lepore inizia al cimitero

Di prima mattina, sulla tomba di Giuseppe Dozza. Così inizia la prima giornata da sindaco eletto di Matteo Lepore, il candidato Pd che ha sbaragliato gli avversari portando a csa il 62% di preferenze.

"Al grande Sindaco della Liberazione ho voluto lasciare un mazzo di garofani rossi. Casa mia e il Cimitero della Certosa distano qualche centinaio di passi, tanti quanti quelli che servono per percorrerla tutta. Contarli è stato emozionante, con molti pensieri nella testa, come vi potete immaginare", Così affida ad un post Facebbok le prime emozioni post voto l'ormai ex assessore.

"Ho voluto attraversare la Certosa - continua Lepore - riservando un pensiero alle tante persone che non ci sono più e che lì riposano. Questo luogo ospita i nostri affetti più cari e privati. Conserva le nostre lacrime, i nostri sentimenti, i nostri valori. Ognuno di noi dentro sé li può ricordare. Da qui nasce il nostro futuro, gonfio di amore e di impegno. Per servire la città."