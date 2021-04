Elezioni Bologna, dalle primarie del Pd al nuovo sindaco: il sondaggio BiDiMedia

Ancora 24 ore per partecipare al sondaggio. Ecco il link

Bologna verso le elezioni per scegliere il nuovo sindaco. Il dibattito è iniziato a decollare. Complici i mal di pancia tra i dem e l'intervento di Matteo Renzi che ha lanciato Isabella Conti alla conquistata di palazzo D'Accursio. L'ufficializzata della partecipazione alle primarie Pd della sindaca di San Lazzaro ha infiammato il clima, specie tra le fila del centrosinistra. Ora i riflettori sono tutti sul duello della renziana vs Matteo Lepore, già assessore al comune di Bologna, nonchè delfino di Merola e forte dell'appoggio dei 'big' del partito.

Dal canto suo anche il centrodestra si è mobilitato: annunciando qualche giorno fa gli Stati generali del centrodestra.

I cittadini come si avviano all'appuntamento elettorale? Quale è l'orientamento circa le primarie Pd? E' quello che si prefigge di indagare BidiMedia con il proprio sondaggio in vista della amministrative 2021.

