Elezioni Bologna, i risultati del sondaggio Demopolis a 2 mesi dal voto

La sfida di Bologna: Lepore è oggi in vantaggio. Al primo posto nell’agenda dei cittadini per il nuovo Sindaco il traffico e la mobilità urbana

Ad inizio ottobre si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco di Bologna. A circa 2 mesi dal voto, la partita appare oggi aperta: è quanto emerge dal sondaggio realizzato dal 3 al 5 agosto per BolognaToday dall’Istituto Demopolis.

Se si votasse oggi, Matteo Lepore – candidato del Centro Sinistra e del M5S – sarebbe in vantaggio su Fabio Battistini del Centro Destra. A Lepore è attribuita oggi dall’Istituto Demopolis una forbice tra il 46% ed il 52%, mentre Fabio Battistini oscilla tra il 33% ed il 39%. Piuttosto distanziati gli altri candidati.

Va comunque ricordato che il 38% dei cittadini intervistati afferma di non avere ancora compiuto una scelta: in assenza delle liste per il Consiglio Comunale, il quadro delle intenzioni di voto fotografato oggi è ovviamente destinato ad evolversi nelle prossime settimane. “A due mesi dalle Elezioni è un consenso ancora fluido ed incerto – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – quello che emerge dal sondaggio sulle Amministrative a Bologna. Gli umori e la motivazione al voto dei bolognesi, così come la campagna elettorale per la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti incideranno sull’esito del voto di ottobre”.

Chiamati a pronunciarsi sulla loro fiducia nei potenziali futuri inquilini di Palazzo d'Accursio, il 46% dei cittadini afferma di fidarsi di Matteo Lepore, il 35% di Fabio Battistini.

In conclusione, l’Istituto Demopolis ha chiesto ai bolognesi di indicare le priorità di azione per la prossima Amministrazione. Al primo posto nell’agenda dei cittadini per il nuovo Sindaco il traffico e la mobilità urbana, con il 58% di citazioni. Sicurezza e criminalità sono segnalate, al secondo posto, dal 53%. Oltre 4 cittadini su 10 indicano – come richieste prioritarie per la prossima Amministrazione – pulizia della città e gestione dei rifiuti (44%), ma anche attenzione alle periferie (42%), inquinamento e qualità dell’aria (41%).

Nota informativa - Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto Demopolis dal 3 al 5 agosto, per il gruppo editoriale Citynews, con metodologia cawi su un campione stratificato di 1.502 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Bologna, lettori di BolognaToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza.



Verso il voto, le interviste: