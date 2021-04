Elezioni Bologna, dal nuovo sindaco alle primarie Pd : i risultati del sondaggio BiDiMedia

Bologna verso il voto, probabilmente il prossimo autunno (covid permettendo). La situazione fa iniziato a scaldarsi, ma ancora la partita è tutta da definire. Con nomi che tardano ad essere annunciati e intese che non si trovano per la corsa a Palazzo D'Accursio. Sia che si guardi all'area di centrodestra, che a quella di centrosinistra.

Il sondaggio a cura di BiDiMedia per BolognaToday ha iniziato ad indagare le intenzioni di voto dei bolognesi, alla prima ora del cammino verso la scelta del nuovo sindaco. Intanto emerge che oggi andando alle urne il 26% sarebbe indeciso sulla propria preferenza.

Sui partiti, i risultati mostrano un netto vantaggio del csx e il 'partitone' dem alla guida con il 33,2 % di preferenze. Tra le fila del centrodestra traina Fratelli d'Italia, che incassa un 11,1% di voti a favore. Qui tutte le preferenze nel dettaglio:

Poi l'indagine di BiDiMedia si spinge su alcuni scenari possibili. Ipotizzando sfide dirette tra papabili candidati per il cdx e csx.

Nello scenario 1 e 2 , l'ipotesi Matteo Lepore (coalizione csx) conquista abbondantemente il maggior consenso (52.5% e 53.2%) sull'ipotetico candidato di cdx, sia che si tratti di Galeazzo Bignami (25.6%) che di Andrea Cangini (24.1%)

Cambiando scenario, cambia poco l'esito. Bene anche Isabella Conti (IV). Dalle urne sempre voto a favore del csx pure nel caso in cui il nome di coalizione fosse, invece che Lepore, quello della sindaca di San Lazzaro. Che si piazza in pole position (con un 45.4% e un 46.3%) avanti all'ipotetico candidato del cdx, sia che il suo nome corrisponda a quello di Bignami (25.5%) che di Cangini (25.3%).

Tra i candidati preferiti per la coalizione di centrodestra, ipotizzando una lista di nomi, sul podio troviamo Galeazzo Bignami (45&%),s eguito da Tonelli (16%) e Andrea Cangini (14%). Qui pesa anche la voce "nessuno dei nomi precedenti" (16%). Per il centrosinistra,dove i riflettori sono al momento puntati soprattutto sulle Primarie Pd, lo scenario rilevato dall'indagine BiDiMedia vede in testa Matteo Lepore, che con il 51% di preferenze stacca di netto Isabella Conti (29%) e Emily Clancy (13%) .





