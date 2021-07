Elezioni, l'ex sindaco di Castenaso Sermenghi candidato per BFC: "No passante, rinuncio all'eredità di Merola"|VIDEO

Quartieri, strade e case da rifare, no tram, no passante e sicurezza. L'ex sindaco dem di Castenaso, in Piazza Verdi: correrà a Palazzo D'Accursio nella lista BFC - Bologna Forum Civico

Quartieri, strade e case da rifare, no tram, no passante e sicurezza: "Negli altri programmi non c'è la città - e poi - la Città metropolitana, chi si candida sarà sindaco di un milione di abitanti". Così l'ex sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi che oggi ha annunciato la sua corsa a Palazzo D'Accursio nella lista BFC - Bologna Forum Civico in PIazza Verdi.

"Non sono mai entrato in Forza Italia" ha specificato, dopo la sua partecipazione all'incontro con la ministra Mariastella Gelmini alla sede azzurra in via D'Azeglio "non perchè non sia degna di me, è un percorso di avvicinamenti con amici e persone con le quali condivido aspetti valoriali", quindi la sua candidatura rimane nella lista civica BFC e ad affiancarlo, tra gli altri, ci sono il prof. ed ex assessore della giunta Guazzaloca, Carlo Monaco, l'ex leghista Manes Bernardini e l'ex 5 Stelle, Giovanni Favia.

Mentre il centrosinistra, con Matteo Lepore "è più a sinistra che al centro - ha detto Monaco, il risultato dei partiti di centrodestra alla fine del loro iter (Fabio Battistini - ndr) - secondo noi è inadeguato a esprimere la volontà di cambiamento di questa città".

Sermenghi cita anche l'articolo 4 della Costituzione "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", quindi chiama tutti i cittadini a dare un contributo e a impegnarsi per la città, non lo faremo in cento giorni, ma in 10 anni".

"Non vi presenteremo il programma - continua Sermenghi, ma mette in chiaro - rinuncio all'eredità di Merola, con il Passante, e poi no al tram e no alla città 30 km orari".

La scelta di tenere la conferenza stampa in Piazza Verdi anche per richiamare il tema della sicurezza: "Stiamo occupando Piazza Verdi perchè vogliamo che venga restituita ai bolognesi. Sicurezza non è la ronda, ma un concetto ampio - sottolinea il candidato - a Castenaso siamo riusciti a dare l'idea che le regole vanno rispettate, Bologna è un città dove, da tutta Italia, si pensa di poter fare quello che si vuole".