Elezioni Bologna 2021: scontro Lepore-Battistini su taglio tasse

Un aumento della no tax area per l'addizionale Irpef comunale, da 15mila a 50mila Euro di reddito, insieme all'abbassamento dell'aliquota dallo 0,8 allo 0,5 per cento. E' la ricetta tasse di Fabio Battistini, che nell'ultima settimana di campagna rilancia sul sensibilissimo tema delle imposte, in questo caso quelle locali. Battistini ne ha parlato ieri durante un evento al quale ha partecipato anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

"Si dà come consolidato il tipo di tassazione che c'è -commenta Giorgetti- perché ridurle, visto che i cittadini sono abituati a pagarle? Con grande leggerezza si mettono addizionali e mai nessuno pensa a ridurle, specialmente se ci sono degli avanzi di bilancio".

La replica non si fa attendere molto e Lepore, incalzato sul tema anche dal commento negativo di Battistini all'avanzo di bilancio ("vuol dire non saper amministrare") risponde piccato.

La replica di Lepore

"Ho letto con interesse questa proposta e la ritengo impraticabile". L'assessore si spiega: "Abbassare le tasse, come propone Battistini, significherebbe togliere circa 40 milioni e -avverte l'aspirante sindaco- mandare in dissesto il bilancio del Comune, che invece è virtuoso perchè facciamo la lotta all'evasione fiscale". C'è poi "una regola fondamentale che voglio suggerire a Battistini", insiste Lepore: "Supponiamo che diventi sindaco, lo deve sapere che l'avanzo di bilancio può essere usato solo ed esclusivamente per finanziare gli investimenti e non per la spesa corrente. Questo è l'abc fondamentale", sottolinea il candidato, che invita ad "avanzare proposte credibili", come per esempio -questo il ragionamento di Lepore- "azzerare le liste d'attesa dei nidi e abbassare la Tari, come abbiamo fatto in questi due anni e come vogliamo fare anche nei prossimi".

"Le tasse si possono abbassare ma bisogna anche saperlo fare", controreplica Battistini a Lepore. "È davvero molto curioso che sia lui a dire che 'è impraticabile', proprio lui che sa benissimo quale sia l'entrata del bilancio del comune. Io voglio restituire ai bolognesi i soldi che vengono loro estorti con l'orribile tassa occulta delle multe e Lepore sa benissimo che con un avanzo di 70 milioni più quei 60 milioni di introiti presi ai cittadini - con sanzioni che potrebbero essere evitate grazie a politiche di mobilità differenti - c'è ampio margine per restituire denaro ai bolognesi". (Dire)

