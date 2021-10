Elezioni, centrodestra ammaccato (e la Lega veleggia dietro a FDI). Salvini: "C'è stato poco tempo"

Ancora oltre un quarto i seggi da scrutinare a Bologna, ma exit poll e prime proiezioni segnano una vittoria senza appello al primo turno per il dem Matteo Lepore, candidato del centrosinistra. Stando ai dati ufficiosi, quasi doppiato dal delfino del sindaco usccente il candidato del centrodestra, Fabio Battistini: 63% vs 29% circa lo stacco di preferenza (a 159 seggi scrutianti su 445) .

E mentre per il 'partitone' è tempo di esultanza (in coalizione di csx hanno fatto man bassa di voti), con proclami trionfalistici del segretario dem Tosiani, dall'altro lato della barricata è ormai il tempo della resa . Anche per il leader della Lega, Matteo Salvini, che non attende oltre e a metà pomeriggio commenta gli esiti nefasti per la propria coalizione in terra felsinea.

Elezioni Bologna, Salvini: "Non dirò mai una parola contro Battistini"

"Abbiamo offerto a bolognesi e milanesi troppo poco tempo per scegliere candidati e programmi". Così Matteo Salvini allo speciale Tg1 sulle nette sconfitte nelle due città. "Il voto di continuità a Bologna, Milano e Napoli e anche il non voto è dipeso dal fatto che siamo arrivati troppo tardi. Ma non dirò mai una parola contro Fabio Battistini" e gli altri candidati. "Abbiamo invece due ballottaggi importantissimi a Torino e Roma", ha concluso Salvini, non prima di sottolineare che nelle ultime settimane si è privilegiato il "processo alla vita privata di Tizio e Caio" invece di parlare del "futuro di Roma e Milano".

Elezioni Bologna, Fdi: "Battistini Pagato lo scotto anche di una scelta tardiva"

Fabio Battistini ha fatto "un'ottima campagna elettorale. Ma ha pagato lo scotto anche di una scelta tardiva da parte del centrodestra". A fare una sorta di mea culpa è Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, che commenta così il risultato del candidato sindaco civico sostenuto dalla coalizione a Bologna, che dovrebbe uscire sconfitto già al primo turno contro l'avversario del centrosinistra, Matteo Lepore.

"Per il centrodestra era una partita difficile fin da subito- mette in chiaro Lisei, oggi pomeriggio ai microfoni di E'tv- Battistini è stato un ottimo candidato, che ha fatto quello che poteva nel tempo concesso. Ha fatto un'ottima campagna elettorale, è una persona stimabile, brava, preparata, ma poco conosciuta in città, che ha pagato anche lo scotto di una scelta tardiva del centrodestra e una campagna elettorale molto concentrata". Battistini, aggiunge Lisei, aveva a disposizione anche "strumenti molto inferiori a quelli del centrosinistra, che è una corazzata". Lepore, sferza il capogruppo Fdi, "è un pollo allevato in batteria e ha fatto 10 anni l'assessore".

Lisei: "Sono ridicole queste ricostruzioni da parte del Pd su una mancanza del centrodestra

Sarebbero "ricostruzioni ridicole" quelle che vedono il centrodestra il principale responsabile del crollo dell'affluenza alle amministrative di Bologna. A dirlo è Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, ospite questo pomeriggio in studio a E'tv. "Sono ridicole queste ricostruzioni da parte del Pd su una mancanza del centrodestra- contrattacca Lisei- è sbagliato e poco rispettoso nei confronti degli avversari. Capisco il loro entusiasmo, ma dovrebbero guardare in casa propria". E aggiunge: "Al centrodestra piace andare a votare, gli elettori sono stati a casa abbastanza trasversalmente". Secondo il capogruppo Fdi, è stata una "campagna molto concentrata. E il Pd è spartito durante l'ultimo mese di campagna elettorale, perchè era convinto di avere la vittoria in tasca. Ha fatto sopire queste elezioni, non ci sono stati molti dibattiti. Quindi la scarsa affluenza va forse imputata più al Pd, che ha fatto anche una scelta sbagliata a livello nazionale sulla data del voto".

Giorgetti e Bosco, critici su affluenza e giorno festivo al voto

"Se l'affluenza è questa non ci sarà una vittoria schiacciante da una parte o dall'altra". Questo il primo commento della capolista di Forza Italia Giorgetti, sentita da Trc. Secondo Giorgetti, a cui viene chiesto un commento sugli exit poll che danno Matteo Lepore ampiamente in testa, "è presto per cantare vittoria, non è detto che chi dichiara un voto abbia scritto la stessa cosa sulla scheda". "Sconfortante" il dato dell'effluenza per Umberto Bosco di Fratelli d'Italia, mentre gli exit poll non sono "mai stati davvero affidabili", come ha detto ai microfoni di E'tv. Per quanto riguarda i votanti, "avevamo criticato di andare al voto a ridosso di un festivo, questo ha compromesso la completa espressione democratica. Resterà da capire perchè gli elettori hanno disertato le urne". Comunque "per Bologna questo è il giorno peggiore".

Elezioni Bologna, risultati coalizione di centrodestra: Fdi prima della Lega, FI dietro la lista Battistini sindaco (risultati provvisori, a 159 seggi scrutianti su 445):

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco