Elezioni a Casalecchio di Reno. Chi sono i candidati, le liste e i programmi

Le elezioni a Casalecchio di Reno sono alle porte, come le europee, e l’8 e il 9 giugno si voterà per il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Negli ultimi dieci anni il primo cittadino è stato Massimo Bosso che ha tirato le somme sui suoi due mandati in un’intervista a Bologna Today parlando di opere pubbliche, covid infrastrutture. Ma i casalecchiesi, come la classe politica locale, riportano ancora una serie di criticità come il sistema di raccolta differenziata e la microcriminalità. Il prossimo sindaco avrà davanti anche una serie di sfide come l’arrivo della Nuova Porretana: una svolta non solo per il traffico ma anche per la vivibilità di Casalecchio.

Matteo Ruggeri, attuale assessore allo sport, è il candidato del Partito Democratico sostenuto da Italia Viva, Movimento Cinque Stelle (in lista civica), Psi e le liste di Casalecchio Bene Comune e Buon Futuro Casalecchio. Ruggeri gode inoltre dell’endorsement dell’attuale primo cittadino e promette di costruire “una cittadella dello sport”. Il programma completo.

Per il centrodestra invece si candida Enrico Pasquariello, un giovane operaio leghista, già Capo scout che si dedica alla politica locale da anni. Pasquariello ha un programma incentrato sulla “famiglia” per rendere la città più sicura e pulita. La sua coalizione è composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Democrazia Cristiana. Il programma completo.

Senza precedenti l’ascesa in campo di Dario Braga, ex prorettore Unibo, candidato della Lista Civica di Bruno Cevenini con il sostegno di Azione, ‘Girasoli' ed Europa Verde. Il piano di Braga è di far diventare Casalecchio una mini “Silicon Valley” collaborando attivamente con l’Alma Mater costruendo studentati e centri di ricerca. Il programma completo.

Infine, si propone per il ruolo di primo cittadino Marco Odorici, sostenuto dal Potere al Popolo, con un’agenda pacifista “gemelliamo Casalecchio con Rafah e fermiamo l’invio di armi”. Il programma completo.

(Notizia in aggiornamento)