Elezioni a Castel San Pietro Terme. Chi sono i candidati, le liste e i programmi

A Castel San Pietro Terme, le elezioni comunali vedono una sfida a tre tra candidati con programmi distinti e supportati da diverse coalizioni. Marco Gherardi è sostenuto dalla lista civica 'Il Patto X Castello' e punta a coinvolgere direttamente i cittadini nelle decisioni amministrative, promuovendo trasparenza e partecipazione attiva.

Francesca Marchetti, attuale consigliera regionale, guida una coalizione di centrosinistra composta da ‘Riformisti per Marchetti Sindaca’, Partito Democratico, ‘Uniti al centro per Castello’ e ‘Sinistra per l'ambiente’. Marchetti propone un programma che integra sviluppo sostenibile, inclusione sociale e innovazione, mirando a rafforzare i servizi pubblici e a implementare politiche ambientali efficaci.

Davide Mazzoni, consigliere comunale uscente della Lega, è sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla lista civica 'Il Comune al Centro'. Mazzoni si concentra su sicurezza, valorizzazione delle tradizioni locali e rilancio economico, proponendosi come una valida alternativa al governo di centrosinistra con un approccio amministrativo deciso e orientato ai risultati.

