Elezioni comunali 2024, cos'è il voto disgiunto e come funziona

Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà per le elezioni amministrative in diversi Comuni della provincia di Bologna. Mancano pochi giorni all'apertura dei seggi che vedranno i cittadini scegliere chi, tra i candidati, governerà nei Comuni bolognesi per i prossimi anni. Sarà possibile andare a votare sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Lo spoglio e lo scrutinio prenderanno invece il via lunedì 10 giugno a partire dalle 14. Tra le modalità previste per apporre il segno in cabina elettorale c'è anche il voto disgiunto. Non tutti, però, sanno bene che cos'è e come funziona.

Voto disgiunto, che cos'è e come funziona

In Italia il voto disgiunto è ammesso per le elezioni regionali e, nell'ambito delle elezioni amministrative, per quelle nei Comuni superiori ai 15mila abitanti. Consiste nel votare per una lista (un simbolo), magari esprimendo anche le preferenze, senza votare il sindaco collegato. In sostanza - nei Comuni con più di 15mila abitanti - si dà all'elettore la possibilità di scegliere un candidato sindaco ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere di una lista diversa da quella di quel sindaco, scrivendo il cognome accanto al simbolo della lista che lo presenta.