Elezioni a Pianoro. Chi sono i candidati, le liste e i programmi

Un comune, quattro aspiranti sindaci. L'8 e il 9 giugno i cittadini eleggeranno il nuovo primo cittadini e i consiglieri comunali.

Luca Vecchiettini, sostenuto dall'ex sindaca Simonetta Saliera e dalla lista 'Pianoro Civica', è il primo dei candidati. Ex leghista, porta avanti una campagna basata su trasparenza, partecipazione civica e sviluppo sostenibile.

Marco Zuffi, attuale vicesindaco e assessore comunale, è il candidato del Partito Democratico. Sostenuto anche da altre formazioni del centrosinistra, Zuffi si propone di continuare le politiche dell'amministrazione uscente, focalizzandosi sul miglioramento dei servizi sociali e sulla promozione della coesione sociale.

Luca D'Oristano, consigliere comunale di opposizione per Fratelli d’Italia, è appoggiato anche da Forza Italia e Lega con un programma che punta sulla sicurezza, l'efficienza amministrativa e il rilancio economico del comune.

Dino Gruppuso si presenta con la lista civica 'Pianoro con Intelligenza', basando il suo programma sull'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Gruppuso propone innovazione tecnologica come mezzo per promuovere la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro trasparenza e partecipazione democratica.

Liste che sostengono Vecchiettini

Pianoro Civica

Luca Casarini

Rosalba Annunziata

Guido Baraldi

Daniel Bertarelli

Stefano Dell’Infante

Alessia Diotallevi

Perla Matera detta “Di Spena”

Marco Nannetti

Mauro Paolini

Thomas Pazzaglia

Elisabetta Pizzo

Giacomo Rossetti

Ivano Santucci

Andrea Schiavina detto “il Tornitore”

Chiara Stefanini

Stefania Ventura

Enjoy Pianor

Giulia Tovoli

Loris Arbati

Andrea Bergonzoni

Andronika Cane

Andrea Capano

Giovanni Cavazza

Davide De Brasi detto “Debra”

Michele Donati

Andrea Frassineti

David Marian Mihulca

Riccardo Panzacchi

Giorgia Polazzi

Irene Rocca

Chiara Sansone

Inge Maria Vogel in Gelardi

Lorenzo Volpicelli detto “Volpe”

Io C entro

Franco Lelli

Giulia Della Giovampaola

Massimo Antinucci

Franca Franceschi

Massimo Bernardi

Simona Montanini

Paolo Fantoni

Federica Papotti

Alberto Melli

Michela Selva

Marco Morselli

Carmen Immacolata Soddu

Arcido Parisi

Luciano Piana

Valerio Schonfeld

Pietro Solfanelli

Saliera per Pianoro

Simonetta Saliera

Monica Bacci

Roberto Bartolini

Lorenzo Benigno

Anna Maria Bonarelli

Alessia Bottoni

Lucia Anna Di Filippo

Pier Damiano D’Ignazio

Matteo Gatti

Gianni Graziano

Linda Monti

Fabrizia Mordacci

Roberto Nannetti

Silvia Neri

Giuliana Nervuti

William Vivarelli

Liste che sostengono Zuffi

Partito Democratico

Nicolò Alfei

Silvia Benaglia

Nicola Boschetti

Stefano Bronzini

Flavia Calzà

Cristina Cervino

Alessia Faggioli

Fabio Feletti detto "Bobo"

Elisa Galli

Gabriele Minghetti

Marco Pizziolo

Ambra Pirini

Francesca Riza detta "Frenza"

Benedetta Rossi

Consuelo Tinti

Filippo Maria Zaniboni

Pianoro con le stelle

Francesca Ori

Alessandro Chiarello

Pier-Luigi Menegatti

Romano Burzi

Erika Crepaldi

Patrizia Dondini

Alice Fortunati

Miloudi Hanili

Franco Magli

Paolo Monti

Samuele Polga

Davide Prisco

Marco Rovati

Elisa Ventura

Pianoro più voci

Francesco Agostino

Cesare Burzi

Rita Chillemi

Daniele Cipriano

Davide Fenara

Patrizia Grandi

Mattia Monari

Prisca Paolini

Mirko Ramosi

Maurizio Righetti detto ”Riccio”

Barbara Stecchetti

Nicoletta Taiappa

Marco Veggetti

Avs Demos Volt

Matteo Balboni

Elisabetta Bandiera

Tommaso Cavana

Antonio Di Natale detto "Massimo"

Andrea Farina

Marco Fontana

Paola Iaccarino

Mauro Mezzini

Francesca Muccini

Melissa Ori

Umberto Ori

Silvano Scandellari detto "Boccia"

Silvia Spinelli

Donatella Zilioli

Riformisti Pianoro

Graziano Fanti

Daniela Mignogna

Amelia Arioli

Elisabetta De Togni

Franco Fini

Jonathan Gerbi

Carmine Gigantino

Elizabeth Dunnia Linan

Umberto Parrilli

Roberta Tedeschi

Alida Totti

Manuel Trebbi

Lista a sostengo di D'Oristano

Cristiani insieme per Pianoro



Raffaele Sandrelli

Silvia Bruni

Alice Ferrari

Antonio Iacondino

Sofia Lucia Martignani

Franco Naldi

Luca Pancaldi

Angelo Sandro Ragno

Francesco Sandrelli

Alessio Sanmarchi

Stefania Santini

Monia Scarpellino

Fratelli D Italia Lega e Forza Italia

Alberto Abbruzzese

Federico Antina

Fabiana Artico

Sheila Atti

Edoardo Cavalieri

Emanuela Silvia Chiodi

Carlo Cremonini

Sira Crisci

Alexandru Mihai Ene Miron

Alessandro Folzani

Riccardo Gallerani

Teresa Guercia

Gianluca Latronico

Daniela Ravaglioli

Alessandro Russo

Andrea Stornanti

Piano Futura

Giulia Gaiba

Filippo Gruppioni

Marco Michelotto

Valeria Musiani

Davide Nanni

Alessandro Patini

Riccardo Petrucci

Gianluca Polzella

Maria Pomar

Andrea Remondini

Paolo Russo detto Paolo

Fabio Sarti

Kitzi Valtancoli

Maria Vitillo

Lista che sostiene Grupposo

Pianoro con intelligenza

Ida Graziano

Sandra Sacchetti

Elisa Brighenti

Valeria Accarino

Assunta Lacagnina

Dora Minichiello

Elisa Corazza

Marco Mazza

Said Ghazali

Walter Spettoli

Nicola Gasperini