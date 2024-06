Bologna al voto, cosa fare per richiedere una nuova tessera elettorale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Apertura straordinaria dello Sportello elettorale anche nel fine settimana delle elezioni comunali ed europee sabato 8 e domenica 9 giugno. Negli uffici di Piazza Liber Paradisus 10, al piano terra, si possono recare tutti gli aventi diritto che hanno bisogno di richiedere un duplicato della propria tessera elettorale.

In vista delle urne è opportuno infatti verificare la presenza sulla tessera elettorale di spazi vuoti utilizzabili per il timbro della partecipazione al voto. In caso di esaurimento di spazi, è possibile chiederne una nuova presentando quella completata. Se si ha smarrito la propria tessera, invece, per ottenere il duplicato non è necessario nessun documento.

Gli uffici sono aperti: venerdì 7 giugno dalle 8 alle 18 (orario continuato); sabato 8 giugno dalle 8 alle 23 (orario continuato); domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 (orario continuato). In caso di impossibilità a recarsi presso l'Ufficio elettorale si può delegare un'altra persona al ritiro, purché quest’ultima si presenti provvista di delega e copia del documento d'identità dell'interessato. Per evitare code e attese agli sportelli, è raccomandato di non attendere gli ultimi giorni prima della votazione per richiedere la nuova tessera.